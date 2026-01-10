Киев признал наличие украинцев на борту танкера «Маринера» Посольство Украины в США: 17 украинцев были на танкере «Маринера»

Порядка 17 граждан Украины находятся в составе экипажа танкера «Маринера», заявила посол республики в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина. По ее словам, сотрудники дипмиссии сейчас находятся в контакте с ведомствами США, передает телеканал «Общественное».

Как уточнила Стефанишина, дипломаты уже обратились к Госдепартаменту, чтобы обеспечить консульский доступ к украинцам. Все следующие шаги будут зависеть от степени установления обстоятельств случившегося, добавила дипломат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его мнению, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.