16 декабря 2025 в 17:42

Появились кадры с первой реакцией Лурье на вердикт Верховного суда

Полина Лурье обнимает своего адвоката Светлану Свириденко Полина Лурье обнимает своего адвоката Светлану Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье обняла своего адвоката Светлану Свириденко после оглашения вердикта по их спору, передает корреспондент NEWS.ru. Верховный суд России отменил все прежние решения и отправил дело о выселении артистки на новое рассмотрение, поскольку прежние суды не учли важные обстоятельства.

Из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Это значит, что право собственности признано за Лурье, — сказал судья.

Долина не пришла на заседание Верховного суда. Исполнительница не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации. При допросе в качестве свидетеля по уголовному делу артистка также не приехала в Балашихинский суд. Ее показания заслушали по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

Ранее артистка пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Долина пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам артистки, это единственный выход и правильное решение. Свириденко между тем сообщила, что знаменитость не уточнила срок возврата денег за квартиру.

