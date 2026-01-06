В Твери началась ликвидация последствий падения БПЛА В Твери обследуют поврежденные при падении БПЛА квартиры

Обследование поврежденных БПЛА квартир начали проводить в Тверской области по распоряжению врио губернатора Виталия Королева, передает пресс-служба правительства региона. После этого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья.

В Твери ведется ликвидация последствий возгорания в квартире многоэтажного жилого дома по улице Виноградова, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Твери при падении обломков беспилотника пострадал многоквартирный жилой дом. Фрагмент воздушного средства попал в окно квартиры на девятом этаже, что привело к пожару. Есть погибший. Жители соседних квартир оперативно эвакуированы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.