Атака ВСУ на Тверь привела к трагедии Королев: человек погиб в Твери из-за падения обломков БПЛА в окно многоэтажки

В Твери в результате падения обломков беспилотника пострадал многоквартирный жилой дом. Фрагмент воздушного средства попал в окно квартиры на девятом этаже, что привело к пожару и человеческой жертве, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в Telegram-канале.

Инцидент произошел при отражении атаки БПЛА. Обломок дрона, влетевший в окно, вызвал возгорание в квартире. Открытое горение было ликвидировано спасателями в 03:45 мск. Из соседней квартиры удалось эвакуировать и спасти одного пострадавшего.

Один человек погиб. Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений, — указал Королев.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации уточнила, что попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.