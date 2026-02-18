Суицид после чая с тортиком: жертва педофила больше 10 дней провел в коме

Переживший изнасилование в 12 лет молодой человек на протяжении восьми лет тщетно боролся со своей импульсивностью и наркотической зависимостью. По счастливой случайности за его лечение бесплатно взялся известный психиатр. NEWS.ru рассказывает историю пациента.

Били и мама, и отчим

Уроженцу Твери Сергею 20 лет. Столько же, сколько было его матери, когда она его родила от выпускника коррекционной школы. Биологический отец от ребенка отказался, но довольно скоро в семье появился другой мужчина. Он в итоге по документам и стал отцом мальчика.

Новый папа не стал поддержкой и опорой. Мужчина употреблял наркотики, то и дело демонстрировал суицидальное поведение. Сережу избивали и отчим, и родная мать. Предлоги всегда были разные: могли ударить за плохую оценку или за то, что мальчик перечил родителям по каким-то бытовым вопросам.

Семья постоянно переезжала между квартирой бабушки и своим жильем. Ничего теплого об этом периоде у юноши в памяти не осталось, лишь смутные воспоминания о поездке в Турцию.

Изнасилование в гаражах

В школе мальчику тоже никак не удавалось влиться в коллектив. Его травили сверстники. Но была одна подруга, с которой они подружились еще во втором классе и общаются по сей день.

Самое страшное с Сергеем стало происходить с 12-летнего возраста. Когда мальчик возвращался из путешествия по Санкт-Петербургу, ему на пути попался педофил.

«Я возвращался с экскурсии. Мы ездили на экскурсию в Питер. А когда возвращались, я пошел через гаражи, и там был какой-то мужик, который меня прижал. Я не мог ничего сделать, у меня не было никаких вещей самообороны», — рассказывает Сергей свою историю на YouTube-канале психиатра Василия Шурова.

Подросток никому не рассказал о пережитом. Он был уверен, что мать не только ничего не сделает с этой ситуацией, но и выставит его крайним. Тем более что характер преступления сильно фрустрировал юношу, ему было стыдно вспоминать о произошедшем.

Василий Шуров отмечает, что Сергей по сей день будто бы винит себя за произошедшее, хотя в этой ситуации это неразумно.

«А если вот логику подключить, в чем виноват ребенок, если с ним вот такое насилие случилось? Почему ты себе это предъявляешь? С кем-то это случилось, с кем-то нет. Ты абсолютная жертва, пострадавший человек. Ты ни в коем случае не виноват в том, что произошло», — говорит психиатр Сергею.

Предложили уколоться

Тогда же, в 12 лет, он впервые начал заниматься самоповреждением. Травма от пережитого изнасилования усугублялась тем, что в школе мальчика продолжали травить. Сергей вспоминает, что во время одного из нервных срывов, произошедшего на улице, когда шел дождь, он лег в лужу и начал плакать.

Свое состояние с тех пор он чаще всего описывает как «пустоту». При этом она перемежается периодами импульсивного поведения. В 14 лет подросток оказался в компании, где ему предложили инъекционный наркотик. Юноша не отказался, и с этого момента у него начались проблемы с химическими зависимостями.

Ближе к 16 годам юноша понял, что это увлечение наркотиками может свести его в могилу. Он сам явился в психоневрологический диспансер. Там ему предложили лечь в стационар. В ремиссии молодой человек прожил до 17 лет, но в итоге сорвался.

Суицид после чаепития

Во время очередного наркотрипа мать Сергея решает сдать его в реабилитационный центр. Так юноша оказался в рехабе в поселке Бурашево.

Там он стал свидетелем издевательств санитаров над пациентами, видел, как людям не меняли памперсы по семь дней, и сам подвергался фиксации и избиениям за нарушение режима. Ему ставили диагноз «шизофрения на фоне употребления наркотиков», но лечение не помогало.

«Врач там появлялся, наверное, раз в месяц. И то его надо было вылавливать. Я был свидетелем того, как санитар изнасиловал одного пациента. Не знаю, работает ли он там сейчас», — рассказывает Сергей.

Спустя три дня после выписки молодой человек встретился с мамой, попил с ней чай с тортом и сказал, что хочет навестить бабушку. На самом деле юноша вышел из квартиры и предпринял попытку самоубийства.

Юношу спасло то, что его спустя час нашел в траве мужчина, который вышел выгуливать собаку.

Полторы недели Сергей находился в коме. Ему диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, политравму, переломы ног. Рука была атрофирована, ему пришлось заново учиться ходить.

Спустя три года после реабилитации Сергей оказался в клинике под руководством психиатра Василия Шутова. Он находится здесь уже неделю, помощь оказывается бесплатно в рамках благотворительной программы.

Несмотря на тяжелое прошлое и импульсивность, Сергей заявляет о своей готовности лечиться на 100%. Он понимает, что потребуется длительная работа над собой, соблюдение режима и ответственность.

В клинике у него появилась поддержка: кроме старой подруги, он общается с девушкой, которая по образованию является психиатром и также проходит лечение в медцентре. Отношения с матерью у молодого человека сейчас «средние» — он предупредил ее об интервью и своем местонахождении, чтобы она не искала его.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

