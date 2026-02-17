Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 19:03

«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В Тыве похоронят мать двоих детей и участницу СВО Анну Дамбыы. Женщина погибла дома. Близкие считают, что убийцей является супруг. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

«От рук жестокого человека»

Подруга Анны Инесса Комбу рассказала о произошедшем на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«С глубочайшей скорбью и болью в сердце мы сообщаем о невосполнимой утрате. В связи трагическими обстоятельствами, от рук жестокого человека ушла из жизни наша любимая дочь, мама двоих сыновей, сестра, верный товарищ и бесстрашный защитник Родины — Дамбыы (Долума) Анна Орлановна. 09.07.1987 года рождения. Анна всегда была душой компании, заряжая всех своей неиссякаемой жизнерадостностью», — написала Комбу на своей странице.

Отучилась и пошла на СВО

Погибшей было 38 лет. Известно, что с 2024 года она работала в зоне проведения СВО.

Анна служила в звании ефрейтора. Предполагается, что она была медицинской сестрой, поскольку незадолго до этого она специально окончила с отличием Кызылский медицинский колледж по специальности «сестринское дело».

По первому образованию женщина была правоведом. В 2007 году она успешно окончила Российскую Академию Правосудия с красным дипломом в городе Иркутске.

«Хороший мальчик»

Бывшая учительница старшего сына Анны Наталья Бахвалова рассказала «КП-Красноярск», что взрослый сын женщины всегда отличался умом и спортивными успехами.

«Очень хороший мальчик, хорошо учился, играл в шахматы и занимался спортом. В 2025 году стал кандидатом в мастера спорта по боксу», — говорит преподавательница.

Церемония прощания с военнослужащей назначена на 18 февраля в ее родном селе Сарыг-Сеп.

«Унизительно для мужчины»

Земляк Анны и участник СВО Конгар Кылан-Оол осудил супруга погибшей, которого подозревают в убийстве, и выступил против насилия в отношении женщин в семье. Она назвал рукоприкладство унизительным для мужчины.

«Как участник СВО, глава тувинской семьи и отец двоих детей, решительно осуждаю любые формы насилия в семье, рукоприкладства по отношению не только к женам, но и в принципе к женской половине нашего населения. Насилие над женщинами — это унизительная черта, никак не соответствующая званию Мужчины. Более того, тот факт, что это событие произошло в канун священного праздника Шагаа — накладывает сверху еще большее горе и отчаяние. А если учесть, что это не первый случай <...> в республике, — стоит прийти к выводу, что проблема носит системных характер», — возмутился Конгар Кылан-Оол.

