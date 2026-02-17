«Не было хлопков по попе»: мать проморгала появление педофила в семье?

Психолог Анна Межова рассказала о своем случае из практики, когда мать оставалась слепа к ситуации, где девочка-подросток терпела насилие со стороны родственника. NEWS.ru рассказывает об этой истории.

Попытка суицида

Анна Межова специализируется на работе с детьми, которые пережили сексуальное насилие. Иногда она берет в работу случаи, где у пострадавших нет ресурсов для оплаты психологической работы.

Так объектом ее внимания стала Алина (имя изменено) — девочка-подросток, которая попыталась покончить с собой.

«Ко мне обратились коллеги по некоммерческому сектору с просьбой помочь их сотруднице. У женщины дочка единственная и обожаемая, в которой не чаяла души, все отдавала ребенку, на себе экономила, чтобы у девочки все было. Так вот эта девочка совершила попытку самоубийства», — рассказывает Межова.

«Неприятно пахнет изо рта»

Известно, что семья осталась без отца. В трудный момент на помощь пришел пожилой родственник: поддерживал материально, приносил угощения, баловал подарками девочку.

«Женщина видела их общение, с его стороны в нем не было сексуального подтекста, он не говорил комплиментов внешности ребенка, не было хлопков по попе, каких-то касаний. Да, было что он ее маленькую брал на колени, а ей это не нравилось. Но всех детей берут на колени пожилые дедушки, в этом нет ничего такого», — рассказывает специалистка.

Дочь же с самого начала относилась к родственнику с брезгливостью и капризами: «Он старый, у него неприятно пахнет изо рта, мне неприятно с ним рядом».

Мама объясняла: запах — следствие болезни и старости, нельзя враждебно относиться к тому, кто помогает семье, нужно потерпеть из уважения. Давления не было, но дочь училась сдерживать свое неприятие. Но при этом реальная причина неприятия не называлась.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бросил мальчик

Когда Алина совершила попытку самоубийства, матери даже не пришло в голову имя реального обидчика. Врачи сказали женщине, что девочка пережила сексуальное насилие. Матери лишь вспомнился эпизод, когда дочь страдала от разрыва отношений со сверстником.

«Ее взгляд был такой: девочка влюбилась, отношения с мальчиком начались, потом закончились сексом, после которого тот ее бросил», — рассказывает психолог.

«Да вы что, он не педофил»

Когда пришли следователи и речь зашла об уголовном разбирательстве, мать стала выгораживать родственника, который в итоге избежал наказания.

«Да вы что, он не педофил, дочка его просто не любит, вот и наговаривает», — твердила мать пострадавшей.

Пострадавшая девочка долго не могла найти силы для того, чтобы открыться перед психологом. При этом мать и дочь долго ходили на консультации с психологом отдельно.

«Удивительно, но женщина на консультации видела совершенно другую картину, делала свои выводы много лет, полностью отрицая причину нелюбви дочери к их родственнику-спонсору. И даже после моих занятий я так и не смогла поменять ее мнения», — сетует Межова.

Когда дочь уговорила мать больше не отправлять ее на встречи с пожилым родственником, спонсорская помощь сразу же прекратилась.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«И этим мать теперь стала упрекать дочь: «Не смогла потерпеть, теперь ходи в промокающих сапогах, на новые у нас теперь денег-то нет». Для меня это была очень тяжелая работа, несмотря на декларации родителя, его готовности к работе, этой работы так и не случилось. Если бы эта работа была с платным психологом, то женщина бы давно отказалась бы от моих услуг», — констатирует специалист.

Читайте также:

«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой

Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам

Изнасиловал труп: старое дело аукнулось ревнивцу-некрофилу спустя 20 лет?