«Не было хлопков по попе»: мать проморгала появление педофила в семье?

Психолог Анна Межова рассказала о своем случае из практики, когда мать оставалась слепа к ситуации, где девочка-подросток терпела насилие со стороны родственника. NEWS.ru рассказывает об этой истории.
Попытка суицида
Анна Межова специализируется на работе с детьми, которые пережили сексуальное насилие. Иногда она берет в работу случаи, где у пострадавших нет ресурсов для оплаты психологической работы.
Так объектом ее внимания стала Алина (имя изменено) — девочка-подросток, которая попыталась покончить с собой.
«Ко мне обратились коллеги по некоммерческому сектору с просьбой помочь их сотруднице. У женщины дочка единственная и обожаемая, в которой не чаяла души, все отдавала ребенку, на себе экономила, чтобы у девочки все было. Так вот эта девочка совершила попытку самоубийства», — рассказывает Межова.
«Неприятно пахнет изо рта»
Известно, что семья осталась без отца. В трудный момент на помощь пришел пожилой родственник: поддерживал материально, приносил угощения, баловал подарками девочку.
«Женщина видела их общение, с его стороны в нем не было сексуального подтекста, он не говорил комплиментов внешности ребенка, не было хлопков по попе, каких-то касаний. Да, было что он ее маленькую брал на колени, а ей это не нравилось. Но всех детей берут на колени пожилые дедушки, в этом нет ничего такого», — рассказывает специалистка.
Дочь же с самого начала относилась к родственнику с брезгливостью и капризами: «Он старый, у него неприятно пахнет изо рта, мне неприятно с ним рядом».
Мама объясняла: запах — следствие болезни и старости, нельзя враждебно относиться к тому, кто помогает семье, нужно потерпеть из уважения. Давления не было, но дочь училась сдерживать свое неприятие. Но при этом реальная причина неприятия не называлась.
Бросил мальчик
Когда Алина совершила попытку самоубийства, матери даже не пришло в голову имя реального обидчика. Врачи сказали женщине, что девочка пережила сексуальное насилие. Матери лишь вспомнился эпизод, когда дочь страдала от разрыва отношений со сверстником.
«Ее взгляд был такой: девочка влюбилась, отношения с мальчиком начались, потом закончились сексом, после которого тот ее бросил», — рассказывает психолог.
«Да вы что, он не педофил»
Когда пришли следователи и речь зашла об уголовном разбирательстве, мать стала выгораживать родственника, который в итоге избежал наказания.
«Да вы что, он не педофил, дочка его просто не любит, вот и наговаривает», — твердила мать пострадавшей.
Пострадавшая девочка долго не могла найти силы для того, чтобы открыться перед психологом. При этом мать и дочь долго ходили на консультации с психологом отдельно.
«Удивительно, но женщина на консультации видела совершенно другую картину, делала свои выводы много лет, полностью отрицая причину нелюбви дочери к их родственнику-спонсору. И даже после моих занятий я так и не смогла поменять ее мнения», — сетует Межова.
Когда дочь уговорила мать больше не отправлять ее на встречи с пожилым родственником, спонсорская помощь сразу же прекратилась.
«И этим мать теперь стала упрекать дочь: «Не смогла потерпеть, теперь ходи в промокающих сапогах, на новые у нас теперь денег-то нет». Для меня это была очень тяжелая работа, несмотря на декларации родителя, его готовности к работе, этой работы так и не случилось. Если бы эта работа была с платным психологом, то женщина бы давно отказалась бы от моих услуг», — констатирует специалист.
