Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь

Платеж за жилищно-коммунальные услуги за декабрь нужно успеть внести до 12 января, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Это связано с тем, что 10 января выпадает на субботу, и пеней за просрочку в эти дни не будет, передает РИА Новости.

В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет, — сказал Аксененко.

Он добавил, что в феврале платежи за ЖКХ необходимо будет сделать до 10 числа. Аксененко также напомнил об особом режиме работы банковских отделений и почты в праздничные дни.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что россияне имеют право на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты, если платежи за ЖКУ были необоснованно завышены. Он призвал тщательно проверять свои квитанции.