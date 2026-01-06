Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 09:04

Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь

Аксененко: оплату ЖКУ за декабрь продлили до 12 января из-за выходного дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Платеж за жилищно-коммунальные услуги за декабрь нужно успеть внести до 12 января, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Это связано с тем, что 10 января выпадает на субботу, и пеней за просрочку в эти дни не будет, передает РИА Новости.

В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет, — сказал Аксененко.

Он добавил, что в феврале платежи за ЖКХ необходимо будет сделать до 10 числа. Аксененко также напомнил об особом режиме работы банковских отделений и почты в праздничные дни.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что россияне имеют право на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты, если платежи за ЖКУ были необоснованно завышены. Он призвал тщательно проверять свои квитанции.

ЖКУ
тарифы
банки
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главное блюдо на Рождество без усилий: сочный окорок с мандаринами
ВС России уничтожили подарок ВСУ от немцев
«История начинается»: в Турции назвали последствия событий в Венесуэле
Сбитый украинский беспилотник рухнул на железнодорожные пути
Американская чиновница подловила Белый дом на двойных стандартах
Камбоджа по ошибке расстреляла таиландского военного
Западу намекнули на единственный благоприятный вариант окончания СВО
«Ростех» описал танки будущего
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область
В России оценили вред для окружающей среды из-за оливье
Для теплого семейного ужина: готовим постный винегрет в Сочельник
Названы два крупнейших покупателя российского шоколада
Рецепт постного салата цезарь: простой и вкусный вариант для Сочельника
Стало известно, какие слова россияне чаще всего искали в «Яндексе»
В Иркутске продают полувековой «Москвич» по цене элитного авто
Новогодний Петербург для детей: маршрут на 2–3 дня
Пенсионерка впервые поучаствовала в лотерее и стала миллионершей
Ученый предупредил о катастрофическом сближении спутников
Екатерина Семенова объяснила, почему перестала писать хиты для Долиной
Робот «Курьер» продемонстрировал исключительную живучесть в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.