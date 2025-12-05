«Не за чужой счет»: Долина обратилась к покупательнице своей квартиры Долина пообещала Полине Лурье полностью вернуть деньги за квартиру

Известная певица Лариса Долина на шоу «Пусть говорят» сделала неожиданное заявление, пообещав полностью компенсировать средства за московскую квартиру Полине Лурье. Это решение связано с громкой историей мошенничества, жертвой которой стала артистка.

Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас, что я эти деньги верну в полном объеме, — подчеркнула певица.

Исполнительница добавила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам Долиной, это единственный выход и единственно правильное решение.

Ранее адвокат Даниил Лунев выразил мнение, что, вероятнее всего, Верховный суд оставит пятикомнатную квартиру Долиной в Хамовниках за Лурье. По его словам, в таком случае предпринимательница сможет подать иск к певице и обязать ее выплачивать материальный ущерб и моральную компенсацию. Этот иск, по словам адвоката, скорее всего, будет удовлетворен. Также Лунев не исключил заключение мирового соглашения.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.