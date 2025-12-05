Адвокат считает, что Долину обяжут выплатить Лурье больше 112 млн рублей Адвокат Лунев: Долину могут обязать выплатить Лурье больше 112 миллионов рублей

Вероятнее всего, Верховный суд оставит пятикомнатную квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках за Полиной Лурье, признав ее добросовестной покупательницей, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, в таком случае предпринимательница сможет подать иск к певице и обязать ее выплачивать материальный ущерб и моральную компенсацию.

Лурье сможет выйти с отдельным иском к Долиной о возмещении материального ущерба и моральной компенсации. И этот иск скорее всего будет удовлетворен. Вероятно, певицу обяжут вернуть всю сумму. Плюс штрафы, пени, неустойки за использование чужих денежных средств. Но, возможно, все закончится мировым соглашением, — поделился мнением Лунев.

Ранее сообщалось, что спор о квартире между Ларисой Долиной и Полиной Лурье будет рассмотрен в Верховном суде 16 декабря. Пересмотреть решение потребовала покупательница. Известно, что ей пришлось заплатить более 100 тыс. рублей в качестве налога на имущество, хотя договор купли-продажи к тому моменту уже был признан недействительным