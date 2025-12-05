ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:44

Адвокат считает, что Долину обяжут выплатить Лурье больше 112 млн рублей

Адвокат Лунев: Долину могут обязать выплатить Лурье больше 112 миллионов рублей

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вероятнее всего, Верховный суд оставит пятикомнатную квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках за Полиной Лурье, признав ее добросовестной покупательницей, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, в таком случае предпринимательница сможет подать иск к певице и обязать ее выплачивать материальный ущерб и моральную компенсацию.

Лурье сможет выйти с отдельным иском к Долиной о возмещении материального ущерба и моральной компенсации. И этот иск скорее всего будет удовлетворен. Вероятно, певицу обяжут вернуть всю сумму. Плюс штрафы, пени, неустойки за использование чужих денежных средств. Но, возможно, все закончится мировым соглашением, — поделился мнением Лунев.

Ранее сообщалось, что спор о квартире между Ларисой Долиной и Полиной Лурье будет рассмотрен в Верховном суде 16 декабря. Пересмотреть решение потребовала покупательница. Известно, что ей пришлось заплатить более 100 тыс. рублей в качестве налога на имущество, хотя договор купли-продажи к тому моменту уже был признан недействительным

Верховный суд
ЛарисаДолина
адвокаты
пени
мошенники
долги
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.