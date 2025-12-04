Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:34

Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спор о квартире певицы Ларисы Долиной будет рассмотрен в Верховном суде России 16 декабря, сообщила ТАСС пресс-служба высшей судебной инстанции. Там уточнили, что ВС ознакомится с решениями нижестоящих судов по иску к Полине Лурье.

Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря, — сказали в пресс-службе.

Недавно депутат Ярослав Нилов говорил, что профессиональная репутация Долиной теперь прочно ассоциируется с ее делом о продаже квартиры. Парламентарий добавил, что поведение артистки воспринимается как надменное.

Риелтор Константин Барсуков отмечал, что рынок вторичного жилья не рухнет из-за истории с Долиной, несмотря на существующие опасения. Он считает, что масштаб проблемы мошенничеств при покупке квартир у пожилых людей значительно преувеличен. Эксперт уточнил, что сейчас на рынке наблюдается дефицит предложения, что приводит к росту цен. По его мнению, покупатели, которые отложили сделки из-за страха перед «эффектом Долиной», рискуют заплатить на 10–15% больше в будущем.

