«Очень сильно замарана»: депутат оценил последствия скандала для Долиной

Творческая репутация певицы Ларисы Долиной теперь неразрывно связана со скандалом вокруг продажи ее квартиры, заявил в разговоре с Lenta.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, поведение исполнительницы вызывает ощущение надменности.

Я считаю, что ее многолетняя творческая карьера, конечно, очень сильно замарана. Теперь все ее творчество, все ее достижения рассматриваются исключительно через призму скандала, несправедливости и некой надменности, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что певица впервые выскажется по поводу скандала с продажей и возвратом своей квартиры 5 декабря. Ее концертный директор Сергей Пудовкин пояснил, что артистка не могла этого сделать раньше из-за напряженного рабочего графика.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что для прекращения волны негатива Долиной следует лично вернуть деньги покупательнице, ставшей жертвой мошенников. По его мнению, у певицы есть все возможности, чтобы компенсировать ущерб и детально объяснить публике ситуацию.