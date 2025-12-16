В Госдуме придумали, как обезопасить россиян он «схемы Долиной»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил усилить правовую защиту участников сделок с недвижимостью, подготовив поправки в Гражданский кодекс и закон о регистрации для закрепления понятия «реституция», передает корреспондент NEWS.ru. Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему «Актуальные проблемы при совершении сделок с недвижимостью», комментируя резонансное «дело Долиной».

Уже сегодня используют детекторы лжи, используют видеозаписи. Все это можно. Вот давайте ответим себе на вопрос: а защищает ли все это? <…> Ответ, наверное, очевиден. Поэтому, конечно, поправки в Гражданский кодекс, закон регистрации, это, наверное, основное, что нужно делать. Все остальное это дополнительные опции, — сказал депутат.

Ранее юрист Андрей Алешкин порекомендовал при покупке квартиры, чтобы не столкнуться со «схемой Долиной», оформлять сделку с привлечением оценщика, проверять наличие прописанных людей и изучать материальное положение продавца. Однако он отметил, что даже полное соблюдение этих правил не дает абсолютной гарантии от мошенничества.