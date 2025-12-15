Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной

Чтобы избежать «эффекта Ларисы Долиной» при покупке квартиры надо проводить сделку с оценкой недвижимости, проверить, есть ли прописанные родственники, а также посмотреть материальное положение продавца, рассказал Aif.ru юрист Андрей Алешкин. По его словам, даже соблюдение всех правил, к сожалению, на 100% не застрахует от мошенничества.

Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной — не заниженной, — сказал юрист.

Алешкин настаивает на безналичной форме расчетов за квартиру. Его ключевой аргумент: такой платеж создает документальный след, который в спорной ситуации докажет факт проведения сделки.

Ранее аналитики банка ДОМ.РФ заявили, что «схема Долиной» сильно повлияла на рынок вторичной недвижимости. Там пояснили, что люди стали намного чаще отказываться от сделок, где продавцом выступает пожилой или одинокий человек. Эксперты отметили, что многие ожидают решения Верховного суда по этому делу, заседание состоится 16 декабря.