В МИД заявили о россиянах на борту захваченного США нефтяного танкера

На борту танкера «Маринера», захваченного США, есть граждане России, сообщили в МИД РФ. В ведомстве потребовали соблюдать их права и интересы.

С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем <...> неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину, — указали в МИД РФ.

До этого адмирал Владимир Комоедов заявил, что принцип неприкосновенности судов имеет международный статус, однако США, вероятно, игнорируют эти правила, создав собственное правовое пространство. Он также задался вопросом, как теперь следует выстраивать отношения с Вашингтоном после подобных действий.

Ранее в Минтрансе России заявили, что никакая страна не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях других государств. В министерстве уточнили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение на плавание под флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права. Однако 7 января на танкер высадились американские военные, и связь с танкером была утеряна.