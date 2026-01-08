США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше

США задержали нефтяной танкер «Маринера», который шел под флагом России, жителям Москвы пообещали резкое потепление, автор хитов 80-х и 90-х Катя Семенова раскритиковала певицу Аллу Пугачеву — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Появились подробности захвата танкера «Маринера» в Атлантике

Береговая охрана США 7 января провела операцию по задержанию нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. От побережья Соединенных Штатов судно находилось на расстоянии около четырех тысяч километров. По информации источника, американцы преследовали танкер на протяжении 17 дней.

«Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году подпал под американские санкции. CNN сообщал, что „Маринера“ первоначально направлялась из Ирана в Венесуэлу, но около месяца назад изменила курс, чтобы избежать захвата», — отметил источник.

За танкером следили Великобритания, Ирландия и Франция. В частности, в слежке были задействованы самолет ирландской авиации и французский патрульный самолет, а также британский истребитель Eurofighter Typhoon. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) указало, что судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций.

Сотрудник береговой охраны США наблюдает за захваченным нефтяным танкером «Маринера» (Bella 1)

«Судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того как его отследил береговой катер USCGC Munro», — подчеркнули в EUCOM.

Экипаж «Маринеры» состоит из 28 человек, сообщил информатор. Согласно его сведениям, из них 17 человек — это граждане Украины, еще шесть, включая капитана, — Грузии, три — Индии, два — России. По словам источника, рейс носил исключительно коммерческий характер.

Судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Танкер находился неподалеку от Венесуэлы, когда США потребовали подтверждения от гайанских властей, что страна действительно предоставила кораблю свой флаг. Судно не подчинилось требованиям и сменило курс, уйдя в Атлантический океан, тогда же началась погоня.

По данным источника, капитан танкера сменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию на российский флаг. Отмечается, что эти действия были выполнены на законном основании, но, несмотря на это, «Маринеру» задержали.

В МИД России заявили, что Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с незаконной силовой акцией Вооруженных сил США против танкера. В ведомстве подчеркнули, что судно на законных основаниях осуществляло мирный проход в международных водах под временным российским флагом и Вашингтон был официально уведомлен о его статусе.



В связи с произошедшим Россия призвала США вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении судна. В МИД РФ предупредили, что итогом инцидента с «Маринерой» может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что США допускают доставку экипажа задержанного танкера в страну для судебного разбирательства. По ее словам, команду «Маринеры» смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства».

«В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду», — отметила Ливитт.

В Москву идет аномальное потепление?

Согласно прогнозу синоптиков, 12 января в Москве установится морозная и пасмурная погода. Днем температура воздуха составит около -8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -7 градусов. В течение дня возможен слабый снег, особенно в утренние и дневные часы, при этом ветер будет восточным, а атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

13 января морозы усилятся: днем ожидается до -11 градусов. 14 января станет переходом к еще более холодному периоду недели. Дневная температура прогнозируется на уровне -14 градусов, а ночью ударят 16-градусные морозы.

Пик похолодания придется на четверг и пятницу. 15 числа днем будет -16 градусов, а ночью — -17 градусов. 16 января станет самым холодным днем недели. Температура воздуха днем опустится до -18 градусов, а ночью ожидается до -20 градусов. Оба дня будут снежными, с порывистым северным и северо-западным ветром.



Резкий перелом в погоде наступит в выходные. В субботу, 17 января, на фоне облачной погоды и снегопада произойдет резкое потепление: днем ожидается до -7 градусов. 18 января тенденция к потеплению продолжится: в светлое время суток столбики уличных термометров покажут -3 градуса. Таким образом, в российской столице на следующей неделе снежных дождей и тепла до 0 градусов не прогнозируется.

Легенда 90-х «раскатала» Пугачеву за оскорбления россиян

Исполнительница песни «Чтоб не пил, не курил» и многих других хитов 80-х и 90-х Екатерина Семенова затруднилась назвать причины эмиграции Аллы Пугачевой из России после начала СВО. Даже страх за будущее детей и внуков, по мнению Семеновой, не дает Примадонне права вести себя так, как она.

«Пугачева испугалась, что ее санитаркой возьмут [в зону СВО], что ли? За что можно было так испугаться, что уехать? За судьбу детей? Допустим. Но у нас у всех есть дети, внуки. Моему внуку 17-й год, предстоит идти в армию. Это не значит, что я из страха за него начну лить грязь на нашу страну и людей», — отметила знаменитость.

Она призналась, что считает оскорбительными и неприемлемыми некоторые высказывания Пугачевой. Вместе с тем, скорее всего, предположила Семенова, в скором времени певица вернется в Россию «как ни в чем не бывало».

«Сказать, что вы „были холопами, а стали рабами“, — это же насколько надо не уважать своих зрителей, чтобы так о них говорить? Нет такой профессии на Земле, которая позволяла бы оскорблять других людей. Вы с какими глазами сюда вернетесь, столько дерьма вылив на нашу страну? С другой стороны, наверное, с обычными. Как уехали, так и приехали», — резюмировала артистка.

