Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:30

Прыгнул, нырнул и не всплыл: как люди умирают в прорубях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Из года в год спасательные службы и медики предупреждают, что купания в проруби небезопасны и требуют соблюдения целого ряда правил. Тем не менее каждый сезон в сводках происшествий появляются сообщения о пострадавших и погибших во время этих мероприятий. NEWS.ru вспоминает эпизоды за последние годы.

Прыгнула в купель на реке

В 2022 году 41-летняя уроженка Вологды Анна Ускова прыжком нырнула в импровизированную купель на реке Оредеж в Ленинградской области. Женщину унесло течение под лед на глазах у мужа, 10-летнего сына и других очевидцев. Супруг тут же бросился в воду и пытался поймать жену, но его усилия оказались тщетными.

Погибшую Анну искали около полутора недель после трагедии и обнаружили благодаря поисковикам-водолазам в паре километров от места погружения.

Супруг после трагедии стал замкнутым и перестал выходить на контакт с друзьями. Сын Анны прекратил занятия в бассейне.

Жена сняла последние секунды жизни

В том же году такой же прыжок стал последним для мужчины по имени Давин. Он сделал себе прорубь на реке Чертомлык в Запорожье и подскочил перед тем, как нырнуть в морозную воду.

Видео снимала жена, которая переживала, что муж может заболеть после купания в ледяном водоеме. Помощник, ставший очевидцем трагедии, пытался распилить еще одно отверстие во льду, но все усилия были бесполезными. Труп нашли на следующий день водолазы.

Потерял сознание в проруби

В 2023 году в Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание во время купаний в проруби на Тагильском пруду. Мужчина, стоявший возле купели, через несколько секунд бросился на помощь и вытащил из проруби упавшего в обморок парня. Тот пришел в себя уже в момент, когда ему помогали подняться мужчины наверху.

Судя по всему, причиной стал резкий перепад температуры. Госпитализация не понадобилась — всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Остановилось сердце и не всплыл

В начале 2025 года в Сетях появилось еще одно видео с Украины, где бодибилдер прыгнул в купель на глазах у супруги и их знакомой. Мужчина перекрестился и исчез под водой.

Сначала женщины подумали, что мужчина шутит, и смеялись. Из-под воды были видны исходящие пузыри воздуха. Одна из девушек попыталась опустить в воду лом, но за него никто не схватился. Позже в Telegram-каналах писали, что мужчина умер от остановки сердца.

Прыгнул без очереди

В декабре 2025 года 46-летний мужчина нырнул в прорубь на искусственном водоеме и не выплыл. Трагедия произошла в деревне Малый Имбеж Красноярского края, о чем сообщали в МЧС региона.

«Он прыгнул в прорубь без очереди и без страховки и не смог уже обратно найти дорогу», — рассказали в ведомстве.

СМИ писали, что мужчине было 46 лет, он являлся профессиональным пловцом. Его тело нашли спустя три дня.

Читайте также:

Умерла от шока: мужчина до смерти изнасиловал избранницу ножкой от стула

Осечка от 91-летнего Отелло: старый ревнивец сядет за попытку убийства

Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии

моржевание
происшествия
погибшие
утопления
утопленники
Россия
Украина
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.