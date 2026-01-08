Прыгнул, нырнул и не всплыл: как люди умирают в прорубях

Из года в год спасательные службы и медики предупреждают, что купания в проруби небезопасны и требуют соблюдения целого ряда правил. Тем не менее каждый сезон в сводках происшествий появляются сообщения о пострадавших и погибших во время этих мероприятий. NEWS.ru вспоминает эпизоды за последние годы.

Прыгнула в купель на реке

В 2022 году 41-летняя уроженка Вологды Анна Ускова прыжком нырнула в импровизированную купель на реке Оредеж в Ленинградской области. Женщину унесло течение под лед на глазах у мужа, 10-летнего сына и других очевидцев. Супруг тут же бросился в воду и пытался поймать жену, но его усилия оказались тщетными.

Погибшую Анну искали около полутора недель после трагедии и обнаружили благодаря поисковикам-водолазам в паре километров от места погружения.

Супруг после трагедии стал замкнутым и перестал выходить на контакт с друзьями. Сын Анны прекратил занятия в бассейне.

Жена сняла последние секунды жизни

В том же году такой же прыжок стал последним для мужчины по имени Давин. Он сделал себе прорубь на реке Чертомлык в Запорожье и подскочил перед тем, как нырнуть в морозную воду.

Видео снимала жена, которая переживала, что муж может заболеть после купания в ледяном водоеме. Помощник, ставший очевидцем трагедии, пытался распилить еще одно отверстие во льду, но все усилия были бесполезными. Труп нашли на следующий день водолазы.

Потерял сознание в проруби

В 2023 году в Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание во время купаний в проруби на Тагильском пруду. Мужчина, стоявший возле купели, через несколько секунд бросился на помощь и вытащил из проруби упавшего в обморок парня. Тот пришел в себя уже в момент, когда ему помогали подняться мужчины наверху.

Судя по всему, причиной стал резкий перепад температуры. Госпитализация не понадобилась — всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Остановилось сердце и не всплыл

В начале 2025 года в Сетях появилось еще одно видео с Украины, где бодибилдер прыгнул в купель на глазах у супруги и их знакомой. Мужчина перекрестился и исчез под водой.

Сначала женщины подумали, что мужчина шутит, и смеялись. Из-под воды были видны исходящие пузыри воздуха. Одна из девушек попыталась опустить в воду лом, но за него никто не схватился. Позже в Telegram-каналах писали, что мужчина умер от остановки сердца.

Прыгнул без очереди

В декабре 2025 года 46-летний мужчина нырнул в прорубь на искусственном водоеме и не выплыл. Трагедия произошла в деревне Малый Имбеж Красноярского края, о чем сообщали в МЧС региона.

«Он прыгнул в прорубь без очереди и без страховки и не смог уже обратно найти дорогу», — рассказали в ведомстве.

СМИ писали, что мужчине было 46 лет, он являлся профессиональным пловцом. Его тело нашли спустя три дня.

