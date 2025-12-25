Осечка от 91-летнего Отелло: старый ревнивец сядет за попытку убийства

В московском Зеленограде суд рассмотрит уголовное дело 91-летнего обвиняемого в покушении на убийство любовницы. NEWS.ru рассказывает историю престарелого Отелло.

Двое подельников

Под следствием оказался 91-летний местный житель и его 49-летний друг, который привез злоумышленника на место преступления.

«Прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 91-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Также перед судом предстанет его 49-летний соучастник», — сказали в прокуратуре.

Согласно версии следствия, более молодой обвиняемый не мог не знать, что его товарищ задумал страшное, поскольку тот сел к нему в авто с оружием.

Выманил в подъезд

Преступление было совершено 24 марта 2025 года. Все происходило в доме, где жила бывшая возлюбленная 91-летнего фигуранта.

«Пожилой фигурант на фоне расставания с сожительницей приехал к ее дому в Зеленограде. За рулем был соучастник. У мужчины было огнестрельное оружие: он намеревался убить возлюбленную и ее родителей», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник отключил в квартире электроэнергию, из-за чего бывшая сожительница и ее отец были вынуждены выйти, чтобы проверить, в чем дело.

В этот момент обвиняемый, по версии следствия, достал спрятанное под курткой оружие, прицелился и нажал на спуск. Но выстрела не последовало, а жильцы скрылись в квартире.

Разница в возрасте

В том числе ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, как обвиняемый в очках суетится возле подъездной двери у дома своей бывшей возлюбленной. При этом в руках у него видно ружье.

В комментариях пользователи больше впечатляются возрастом злоумышленника. Многие при этом интересуются, сколько лет пострадавшей, которая была в отношениях со своим обидчиком. Ряд пабликов без ссылки на источник сообщали, что женщине 45 лет.

