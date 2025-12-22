Новый год-2026
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек

Марина Коныгина, на глазах у которой в 2017 году убили девять человек, включая ее жениха Вячеслава Савельева, спустя восемь лет рассказала, как сложилась ее жизнь и что позволило ей остаться в живых в тот злополучный вечер. NEWS.ru рассказывает историю Марины.

«Вы за это заплатите»

3 июня Вячеслав и Марина отправились на дачный участок в поселок городского типа Редкино в Тверской области. К вечеру они с соседями, родственниками и друзьями решили пожарить шашлык. В какой-то момент к участку подошел местный электрик Сергей Егоров. Мужчина ростом чуть больше 1,5 метра был сильно пьян. Как вспоминает Марина, никто не знал нежданного гостя, но тот был навязчив и пытался завести диалог с хозяином дачи.

«Он спросил, где Слава служил, и в ответ говорит, что сам он в ВДВ служил. Слава говорит: „Да какой ты ВДВ? Ну не можешь ты в ВДВ служить, иди домой“. Слава его выгоняет, а Егоров угрожал: „Вы за это заплатите“», — рассказывает Марина в интервью проекту «Титр».

«Могилу будешь копать другу»

После небольшого застолья Марина отправилась в спальню на второй этаж дома. Надо было раньше лечь спать, поскольку на следующий день именно она должна была сесть за руль. Девушка уже успела уснуть, но вдруг сквозь сон услышала резкий скрип металлической калитки и злобный крик со двора: «Ну что, суки, не ждали меня?»

«Он стреляет в Славу. Слава успевает только поднять руку. <...> И это все на моих глазах. Получается, я смотрю в окно через щель. Я набираю полицию. В это время Егоров подходит к Саше Редину: „Сука, могилу копать будешь своему другу? Иди копай, он холодный“. Он бьет его прикладом, Саша начинает закрываться, Егоров наводит ружье и стреляет», — вспоминает Марина.

В это время в полиции ответили на звонок, но оператор не поверил Марине.

«Я говорю, что здесь людей убивают, и мне отвечают: „Вы что, прикалываетесь?“ Я начинаю называть адрес, но связь обрывается», — рассказывает Марина. Ее заявку оформили лишь со второго звонка.

Спряталась на самом видном месте

Марина уверена, что спаслась чудом. Все время, пока не приехала полиция, девушка не спускалась со второго этажа. А когда убийца оказался в доме, она решила спрятаться на самом видном месте. К тому времени внутри дома уже было три трупа. В том числе была убита 92-летняя бабушка Вячеслава.

«У меня двойное одеяло, я его переворачиваю так, будто кто-то тут спал. <...> Я быстро накидываю одеяло. У меня здесь собака. И я вижу вот эти ноги. Я уже прощалась с жизнью. Моя собака Бенни чихнула, и я вижу, что он направляется ко мне в комнату. Я думаю: „Ну все, сейчас откроется одеяло — и меня не будет“. Он ставит руку на край кровати и залазит под кровать. Но он не понимает, что я на кровати. За минут пять до того, как он залез под кровать, я хотела сама туда залезть», — вспоминает Марина.

«Ребят, тут живая»

После этого Егоров отправился добивать людей на улице, а также в соседнем доме. Всего было убито девять человек. Трупы с улицы убийца затащил в дом и облил их бензином, но не успел поджечь. Приехала полиция.

«Он с улицы затаскивает трупы. Я слышу запах бензина. Я понимаю — меня сейчас сожгут. И вдруг я слышу громкие голоса. Понимаю, что это полиция. Но я не вылажу, было ощущение, что я с ума сошла», — вспоминает Марина.

Девушка продолжала лежать со своим псом на кровати, пока на второй этаж не поднялся один из полицейских. Он увидел Марину и крикнул коллегам: «Ребят, тут живая».

Пожизненный срок

Через день состоялась очная ставка Марины с Егоровым, на которой он подтвердил все показания девушки. До этого мужчина пытался соврать, что его избили перед тем, как он взялся за ружье «Сайга». На суде мужчина утверждал, что не хотел никого убивать, а планировал лишь запугать негостеприимных соседей. Сейчас он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин».

Марина вспоминает, что в первые полтора месяца каждый день, а иногда и дважды в день ходила на могилу к возлюбленному. Теперь девушка появляется на кладбище дважды в год. Два года назад Марина родила сына, сейчас она в разводе, но бывший муж помогает с воспитанием ребенка.

«После того как я родила Мирона, я поняла, для чего меня Бог оставил живой. Чтобы у меня родилось это маленькое чудо», — заключает Марина.

