«Она меня положила к себе»: учительницу-педофилку посадили на 13 лет

Растлевавшая девочек (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в московской вокальной студии педагог Екатерина Кирсанова села на 13 лет. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«У тебя такие бедра, я тебя хочу»

Екатерина Кирсанова была задержана 3 октября 2024 года, спустя неделю после публикации расследования Telegram-канала Baza. В документальном фильме о преступлениях Кирсановой рассказали ее бывшие воспитанницы и два педагога, которые обратились в редакцию с просьбой обратить внимание на их коллегу, которая преподает направление мюзикла в творческом центре.

Одна из жертв педагога София Климова рассказала в интервью Baza, что женщина буквально потребовала от нее, чтобы та призналась ей в любви.

«Я помню, что она меня прям посадила и гипнотично [повторяла]: „Скажи, что ты меня любишь“. Я помню, что сказала да и расплакалась. Она меня положила к себе, гладила по головке и включила фильм „Фрида“. Прекрасный фильм, ничего не говорю. Но там есть эпизод, где показана сексуальная связь между Фридой и другой дамой. На этом моменте я уснула», — рассказывает девушка.

Следующая ситуация развернулась на аттракционе в парижском Диснейленде, куда 12-летняя девочка поехала с Кирсановой.

«Был супернавороченный аттракцион, и мы ехали в темном тоннеле. И вот мы скоро уже выезжаем, и там она меня поцеловала. <…> Потом мы ехали в метро, я была в комбинезоне-шортах. Она смотрит на мои бедра, и я не помню, то ли она потрогала их, то ли что… Но она как-то сказала: „У тебя такие бедра, я тебя хочу“», — вспоминает девушка.

«Постановка о жизни проституток»

История другой девочки, пострадавшей от рук Кирсановой, была рассказана в фильме словами подруг по вокальной школе и родителей. Девочка Лида (имя изменено) пришла на занятия к Кирсановой в возрасте 11 лет. Ее старшая подруга Алина сразу заподозрила нездоровое внимание со стороны педагога к школьнице. Кирсанова и ее юная ученица постоянно обменивались письмами. Женщина купила девочке второй телефон, чтобы ученица могла скрыть его от родителей и всегда быть с педагогом на связи.

Однажды телефон Лиды разрядился. Она попросила у Алины телефон, чтобы зайти в свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте», но после не вышла из учетной записи. Так Алина обнаружила, что 11-летняя девочка ведет переписку романтического содержания с Кирсановой.

Алина долго уговаривала Лиду быть аккуратнее в отношениях с педагогом, пока юная подруга не призналась, что уже имела интимную близость с этой женщиной.

Родители Лиды забили тревогу в момент, когда стало известно, что Кирсанова собирается поставить мюзикл по повести «Яма» Александра Куприна, а их дочь получила в нем одну из главных ролей.

«Это постановка о публичном доме и жизни проституток в царской России. У меня была переписка, в которой я неоднократно прописала достаточно вежливо, но настойчиво не привлекать Лиду ни к постановке, ни к участию в спектаклях. По большому счету сказать: „Все, мы завершаем“», — рассказывала мать Лиды журналистам.

После этого девочка продолжила тайно ходить на занятия в столичном ДК «Орбита». А когда родители обратились в школу с жалобами, они так и не смогли вслух проговорить, в чем именно они подозревают педагога.

Отец Лиды пояснял журналистам, что на стороне его семьи нет никаких доказательств о насилии со стороны педагога, поэтому они не хотели бы ввязываться в уголовное разбирательство.

13 лет колонии

Тем не менее против Кирсановой было начато расследование. В Следственном комитете при этом не уточнили число эпизодов по делу о насильственных действиях сексуального характера, но, судя по тексту, речь идет лишь об одной пострадавшей.

«В Москве вынесен приговор в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из столичных культурных центров, виновной в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. <…> Приговором суда ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

