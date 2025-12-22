«Будет выступать в тюрьме»: беглый фигурист погорел на изнасиловании?

Променявший отечественный спорт на американский фигурист Иван Десятов, возможно, вернется на родину. На международной арене в Европе и США его больше не ждут из-за скандала с изнасилованием. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Запретили выходить на лед

Российский фигурист Иван Десятов, представляющий США на соревнованиях по танцам на льду, получил пожизненное отстранение от соревнований из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Решение 20 декабря опубликовал Американский центр безопасного спорта.

При этом в перечне отстраненных спортсменов указано, что вердикт пока не окончательный. За 24-летним фигуристом остается право подать апелляцию.

Десятова временно отстранили от соревнований в США еще в октябре 2024 года. Спустя месяц International Skating Union распространил санкции на турниры под своей эгидой.

Жертва — француженка

Позднее выступающая за Эстонию французская фигуристка Солен Мазинг заявила, что в 2023 году стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова. Произошло это, по ее словам, в Хорватии.

Девушка заявила, что они вместе с Иваном и другими спортсменами поужинали, после чего фигуристка пошла в номер, где выпила лекарства для улучшения сна. Фигурист, по ее словам, проник в номер и воспользовался беспомощным состоянием девушки.

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться. <...> Я не позволю оставить этот поступок безнаказанным», — делилась 21-летняя Мазинг в 2024 году в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Разбирательства длились больше года, но 19 декабря Американский центр безопасности спорта отстранил Десятова от соревнований.

Изабелла Флорес (справа) и Иван Десятов выступают во время произвольной программы по танцам на льду Фото: PIXSELL/XinHua/Global Look Press

Сменил команду молча

Десятов родился в Москве. В четырехлетнем возрасте он начал заниматься фигурным катанием. В 2021 году Иван вместе с Екатериной Андреевой стали четвертыми на первенстве России среди юниоров в танцах на льду. После этого дуэт перебрался в Белоруссию. Спортсмен объяснял, что в этом государстве на тот момент была низкая конкуренция и пробиться на международные старты было гораздо проще.

За США Десятов катался с Изабеллой Флорес с 2022 года: дуэт занимал седьмое и десятое места на чемпионатах страны. SportBox пишет, что Иван даже не стал обсуждать переезд с партнершей и тренерами, сообщив им об отъезде уже из США через мессенджеры.

«Дурак»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова довольно резко прокомментировала разбирательства в отношении Ивана Десятова. По ее словам, теперь спортсмен «будет выступать в тюрьме».

«Он дурак. Теперь будет выступать в тюрьме», — сказала Тарасова.

