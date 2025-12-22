Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:58

«Будет выступать в тюрьме»: беглый фигурист погорел на изнасиловании?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Променявший отечественный спорт на американский фигурист Иван Десятов, возможно, вернется на родину. На международной арене в Европе и США его больше не ждут из-за скандала с изнасилованием. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Запретили выходить на лед

Российский фигурист Иван Десятов, представляющий США на соревнованиях по танцам на льду, получил пожизненное отстранение от соревнований из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Решение 20 декабря опубликовал Американский центр безопасного спорта.

При этом в перечне отстраненных спортсменов указано, что вердикт пока не окончательный. За 24-летним фигуристом остается право подать апелляцию.

Десятова временно отстранили от соревнований в США еще в октябре 2024 года. Спустя месяц International Skating Union распространил санкции на турниры под своей эгидой.

Жертва — француженка

Позднее выступающая за Эстонию французская фигуристка Солен Мазинг заявила, что в 2023 году стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова. Произошло это, по ее словам, в Хорватии.

Девушка заявила, что они вместе с Иваном и другими спортсменами поужинали, после чего фигуристка пошла в номер, где выпила лекарства для улучшения сна. Фигурист, по ее словам, проник в номер и воспользовался беспомощным состоянием девушки.

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться. <...> Я не позволю оставить этот поступок безнаказанным», — делилась 21-летняя Мазинг в 2024 году в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Разбирательства длились больше года, но 19 декабря Американский центр безопасности спорта отстранил Десятова от соревнований.

Изабелла Флорес (справа) и Иван Десятов выступают во время произвольной программы по танцам на льду Изабелла Флорес (справа) и Иван Десятов выступают во время произвольной программы по танцам на льду Фото: PIXSELL/XinHua/Global Look Press

Сменил команду молча

Десятов родился в Москве. В четырехлетнем возрасте он начал заниматься фигурным катанием. В 2021 году Иван вместе с Екатериной Андреевой стали четвертыми на первенстве России среди юниоров в танцах на льду. После этого дуэт перебрался в Белоруссию. Спортсмен объяснял, что в этом государстве на тот момент была низкая конкуренция и пробиться на международные старты было гораздо проще.

За США Десятов катался с Изабеллой Флорес с 2022 года: дуэт занимал седьмое и десятое места на чемпионатах страны. SportBox пишет, что Иван даже не стал обсуждать переезд с партнершей и тренерами, сообщив им об отъезде уже из США через мессенджеры.

«Дурак»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова довольно резко прокомментировала разбирательства в отношении Ивана Десятова. По ее словам, теперь спортсмен «будет выступать в тюрьме».

«Он дурак. Теперь будет выступать в тюрьме», — сказала Тарасова.

Читайте также:

Пустой холодильник и труп младенца: в Норильске арестовали многодетную мать

Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев

«Маме сказала после 30»: Маша Малиновская пережила изнасилование в детстве

фигурное катание
происшествия
криминал
изнасилования
США
Россия
Белоруссия
спорт
спортсмены
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.