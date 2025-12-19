Новый год-2026
«Маме сказала после 30»: Маша Малиновская пережила изнасилование в детстве

Маша Малиновская Маша Малиновская Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Ведущая и диджей Маша Малиновская впервые рассказала, что в подростковом возрасте пережила изнасилование. NEWS.ru рассказывает о новых откровениях звезды.

Не простила папу

В новом выпуске социально-психологического проекта «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница» телеведущая Маша Малиновская поделилась откровениями. Началось все с признаний о родном отце. Она впервые открыто заявила, что не смогла простить своего отца даже после его смерти.

Участникам шоу, находящимся в реабилитационной клинике, было предложено поделиться непрожитыми обидами на близких — и именно в этот момент Малиновская нарушила многолетнее молчание.

«Есть обида на папу. Он не появлялся в моей жизни. Не поздравлял с днем рождения. И когда он умер, я даже не поехала на похороны попрощаться. Я не смогла его простить», — сказала она.

«Я никому не сказала»

Сквозь слезы Малиновская решилась рассказать о событии, о котором молчала все эти годы, — в подростковом возрасте она пережила изнасилование. При этом она сначала не смогла об этом рассказать даже матери.

«Когда мне было 17 лет, меня изнасиловали. Я не могла прийти к папе и пожаловаться. Я никому не сказала, что случилось. Сказала, что меня просто побили на улице, поэтому такая грязная. Я не хотела расстраивать маму. Я обо всем рассказала, когда мне было уже за 30», — рассказала Малиновская.

Актриса Евгения Осипова, также проходящая реабилитацию в рамках проекта, крепко обняла Малиновскую.

Завершая выпуск, Маша заявила, что больше не хочет нести этот груз в одиночку. Она планирует начать работу с психологом, чтобы наконец проработать глубокую психологическую травму.

Маша Малиновская Маша Малиновская Фото: Социальные сети

«Нужно говорить вовремя»

Руководитель движения «Сдай педофила» и психолог Анна Левченко в своем Telegram-канале прокомментировала эти заявления Малиновской. По ее словам, такая история — типичная для жертв изнасилования. При этом Левченко поясняет, что стратегия молчания сильно мешает дальнейшему развитию личности и приводит к различным зависимостям.

«Папы рядом не было, а маму пожалела. Поэтому просто сказала, что ее избили. <...> В итоге потерянность в жизни, заглушение боли огромным количеством алкоголя, отсутствие семьи и нормальных отношений с мужчинами. Популярность прошла. Полное одиночество и зависимость к сорока годам, недоверие к миру. Вот почему об этом нужно говорить вовремя, обращаться за помощью и прорабатывать со специалистом. Последствия чудовищные», — заключает Левченко.

Маша Малиновская
происшествия
криминал
изнасилования
алкоголь
наркотики
Россия
телеведущие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
