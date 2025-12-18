Тренер водил девочек к себе домой: растлителю грозит 165 лет колонии

Тренер по чирлидингу обвиняется в насилии в отношении своих подопечных в возрасте от 9 до 16 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Дело из «нулевых»

Эрик Джозеф Кристиансон — бывший тренер по чирлидингу из американского штата Колорадо. Сейчас ему 46 лет. А его дело касается событий, произошедших в период с 1999 по 2006 год.

Многие из жертв обратились в полицию в 2022 году после ареста Кристиансона в Дейтона-Бич, штат Флорида. Его подозревали в мастурбации на камеру в отношении трех детей в возрасте от 11 до 13 лет и прикосновении к интимным частям тела еще одной 13-летней девочки.

Все они были его ученицами из клуба чирлидинга Champion Elite Legacy, где он в то время тренировал команду.

В прокуратуре заявили, что после освещения в СМИ ареста одна из жертв из округа Ориндж связалась со следователями и сообщила, что Кристиансон, ее тренер по чирлидингу в то время, начал домогаться ее, когда ей было 14 лет.

По словам потерпевшей, он встречался с ней во время школьного обеда и отвозил к себе домой или на пляж, где эти действия продолжались до тех пор, пока ей не исполнилось 15 лет, сообщается в отчете офиса полиции.

Растлитель из FaceTime

В прокуратуре заявили, что Кристиансон также регулярно водил других девушек, которых тренировал, на мероприятия, не санкционированные группой поддержки. Также они появлялись у тренера дома, где тот совершал над ними сексуальное насилие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, с заявлениями против Кристиансона выступили его экс-воспитанницы из Северной Дакоты, Калифорнии и Канзаса. В последнем штате ему предъявили обвинение за обнажение во время видеозвонка по FaceTime с тремя девушками-подростками.

165 лет заключения

Всего в уголовных разбирательстве фигурируют 10 девочек, которым на момент совершения преступления было от 9 до 16 лет.

В итоге до вынесения вердикта мужчина внес $300 тыс. (24 млн рублей) и остался на свободе. Вынесение приговора запланировано на 19 марта 2026 года. Прокуратура сообщила, что ему грозит максимальное наказание от 165 лет до пожизненного заключения.

Заместитель окружного прокурора Джульет Оливер рассказала телеканалу FOX 11, что девочки были сильно запуганы спортивным наставником. Один его вид доводил их до слез.

По словам Оливер, одна из жертв рассказала своей матери о сексуальном насилии в ноябре 2005 года, а другая обратилась к психотерапевту в конце 2006 года. Еще одна обвинительница рассказала об этом подруге в 2018 году. Постепенно все повзрослевшие пострадавшие решили, что растлителя нужно остановить, поэтому объединили свои усилия.

Читайте также:

«Похоронишь в маленьких гробиках»: женщина преследует тату-мастера

Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену

Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов

Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки