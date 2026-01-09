Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 02:55

Экипаж Crew-11 вернется с МКС раньше срока

Экипаж МКС Crew-11 вернется на Землю из-за проблем со здоровьем у астронавта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В связи с проблемами со здоровьем у одного из членов экипажа Crew-11 принято решение о досрочном возвращении на Землю, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что данная ситуация не связана с обычной операционной деятельностью или выходами в открытый космос.

7 января у одного члена экипажа на борту станции возникли проблемы со здоровьем, и в настоящее время его состояние стабильно, — заявил Айзекман.

Он добавил, что решение о преждевременном завершении миссии принято в интересах безопасности членов экипажа. Личность пострадавшего астронавта не раскрывается.

Ранее директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что размещение Российской орбитальной станции на той же орбите, что и МКС, позволит задействовать уже существующее в космосе научное оборудование. По его словам, этот подход открывает прежде недоступные возможности и дает технологические преимущества.

Кроме того, правительство РФ разрешило Роскосмосу провести переговоры с NASA. Их целью станет подписание четвертого дополнения к межправительственному соглашению о перекрестных полетах на МКС.

NASA
МКС
экипажи
астронавты
