Экипаж Crew-11 вернется с МКС раньше срока Экипаж МКС Crew-11 вернется на Землю из-за проблем со здоровьем у астронавта

В связи с проблемами со здоровьем у одного из членов экипажа Crew-11 принято решение о досрочном возвращении на Землю, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что данная ситуация не связана с обычной операционной деятельностью или выходами в открытый космос.

7 января у одного члена экипажа на борту станции возникли проблемы со здоровьем, и в настоящее время его состояние стабильно, — заявил Айзекман.

Он добавил, что решение о преждевременном завершении миссии принято в интересах безопасности членов экипажа. Личность пострадавшего астронавта не раскрывается.

