Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:37

Песков объяснил, почему лидеры ЕС не были допущены к переговорам в Женеве

Песков: позиция стран ЕС по Украине лишь способствует продолжению конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Позиция европейских стран по Украине лишь подливает масло в огонь конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подавляющее большинство заявлений из европейских столиц работает не на мирное урегулирование, а на продолжение боевых действий. Так он прокомментировал недопуск представителей ЕС к переговорам в Женеве.

Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования, — сказал он.

Песков также заявил, что президент России Владимир Путин уже получил доклад от российской делегации о результатах переговоров в Женеве. Кроме того, представитель Кремля объяснил, что текущий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине не подразумевает возможности их открытого обсуждения. Так он ответил на просьбу уточнить, какой именно вопрос стал ключевым в ходе диалога в Женеве.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реальная политика Европы направлена на то, чтобы максимально затруднить заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры стремятся к затягиванию боевых действий.

Дмитрий Песков
Кремль
Россия
Украина
переговоры
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кабальная реструктуризация»: Дерипаска оценил риски помощи «Самолету»
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.