Песков объяснил, почему лидеры ЕС не были допущены к переговорам в Женеве

Песков объяснил, почему лидеры ЕС не были допущены к переговорам в Женеве Песков: позиция стран ЕС по Украине лишь способствует продолжению конфликта

Позиция европейских стран по Украине лишь подливает масло в огонь конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подавляющее большинство заявлений из европейских столиц работает не на мирное урегулирование, а на продолжение боевых действий. Так он прокомментировал недопуск представителей ЕС к переговорам в Женеве.

Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования, — сказал он.

Песков также заявил, что президент России Владимир Путин уже получил доклад от российской делегации о результатах переговоров в Женеве. Кроме того, представитель Кремля объяснил, что текущий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине не подразумевает возможности их открытого обсуждения. Так он ответил на просьбу уточнить, какой именно вопрос стал ключевым в ходе диалога в Женеве.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реальная политика Европы направлена на то, чтобы максимально затруднить заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры стремятся к затягиванию боевых действий.