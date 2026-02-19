Появилась новая информация о задержании брата Карла III Times: полиция не предупредила Карла III о задержании его брата Эндрю

Короля Карла III не поставили в известность о подготовке к задержанию его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне расследования его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета The Times со ссылкой на источники. По их данным, Букингемский дворец также не получил предварительного уведомления о действиях силовиков.

Несколько полицейских машин прибыли к дому на территории поместья Сандрингем в Норфолке, где Эндрю живет с февраля после переезда из резиденции Royal Lodge. Обыски также проходят на территории Виндзорского замка под Лондоном.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.

До этого стало известно, что Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска. По информации журналистов, деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.