Принц Эндрю задолжал миллиард рублей собственной монаршей родне

Принц Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска, сообщает The Sun. Деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Иск против принца подала американка Вирджиния Джуффре, утверждавшая, что в 17 лет ее заставили переспать с ним. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить компенсацию, но собственных средств у него не оказалось. Основную сумму компенсации в 7 млн фунтов (736,6 млн рублей) выделила королева, еще 3 млн фунтов (315,6 млн рублей) добавил принц Филипп. Будущий король Карл III внес 1,5 млн фунтов (157,8 млн рублей), остаток собрали другие члены династии.

Эндрю обещал вернуть долг после продажи своего шале на швейцарском курорте Вербье. Недвижимость оценивалась в 19 млн фунтов (около 2 млрд рублей), однако сделка практически не принесла ему денег. Сообщается, что собранные деньги принц так и не вернул.

Ранее полиция Великобритании начала изучать информацию о том, что принц Эндрю передавал конфиденциальную информацию покойному финансисту Джеффри Эпштейну. Известно, что член королевской семьи поддерживал дружеские отношения с педофилом.