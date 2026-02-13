Зимняя Олимпиада — 2026
Принц Эндрю задолжал миллиард рублей собственной монаршей родне

Sun: принц Эндрю не может отдать королевской семье долг в 12 млн фунтов

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Marcin Nowak/Global Look Press
Принц Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска, сообщает The Sun. Деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Иск против принца подала американка Вирджиния Джуффре, утверждавшая, что в 17 лет ее заставили переспать с ним. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить компенсацию, но собственных средств у него не оказалось. Основную сумму компенсации в 7 млн фунтов (736,6 млн рублей) выделила королева, еще 3 млн фунтов (315,6 млн рублей) добавил принц Филипп. Будущий король Карл III внес 1,5 млн фунтов (157,8 млн рублей), остаток собрали другие члены династии.

Эндрю обещал вернуть долг после продажи своего шале на швейцарском курорте Вербье. Недвижимость оценивалась в 19 млн фунтов (около 2 млрд рублей), однако сделка практически не принесла ему денег. Сообщается, что собранные деньги принц так и не вернул.

Ранее полиция Великобритании начала изучать информацию о том, что принц Эндрю передавал конфиденциальную информацию покойному финансисту Джеффри Эпштейну. Известно, что член королевской семьи поддерживал дружеские отношения с педофилом.

