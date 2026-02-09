Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 19:38

Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция Великобритании начала изучать информацию о том, что принц Эндрю передавал конфиденциальную информацию покойному финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что член королевской семьи поддерживал дружеские отношения с педофилом.

Мы можем подтвердить получение этого сообщения и изучаем информацию в соответствии с установленными процедурами, — сказано в заявлении.

Речь идет о периоде с 2001 по 2011 годы, когда член королевской семьи, тогда еще принц и герцог Йоркский, занимал должность специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. В обнародованных Минюстом США массиве материалов говорится, что в ноябре 2010 года брат короля Карла III якобы направлял финансисту «сообщения о поездках во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь».

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейские власти давят на социальные сети, чтобы замять громкие скандалы, в том числе вокруг Эпштейна. По его словам, такой же тактики они придерживались в отношении COVID-19 и вакцин.

Принц Эндрю
Джеффри Эпштейн
Великобритания
Карл III
