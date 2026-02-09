Зимняя Олимпиада — 2026
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном

Филиппо: Евросоюз хочет замять скандалы вокруг Эпштейна, COVID-19 и Украины

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз давит на социальные сети, чтобы замять громкие скандалы, в том числе вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Такая же тактика была использована в отношении COVID-19 и вакцин, подчеркнул он в соцсети X.

С помощью цензуры [президент Франции] Эммануэль Макрон и ЕС так сильно хотели бы замять огромные скандалы вокруг Эпштейна, вокруг COVID, вакцин, вокруг Украины, Евросоюза, Макронии и так далее, — написал Филиппо.

При этом ранее сам Макрон заявил, что система американского правосудия должна дойти до конца в разбирательстве уголовного дела финансиста Эпштейна. По словам французского лидера, происходить это должно в спокойной обстановке и без давления других ветвей власти. Политик призвал докопаться до истины.

Тем временем лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть пост главы правительства и лидера партии. Он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

