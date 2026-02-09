Зимняя Олимпиада — 2026
Макрон призвал американское правосудие расследовать дело Эпштейна

Макрон призвал США докопаться до истины в громком деле Эпштейна

Система американского правосудия должна дойти до конца в разбирательстве громкого уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, заявил французский президент Эммануэль Макрон после открытия винодельческой выставки Wine Paris в Париже. Трансляцию вел телеканал BFMTV. По словам французского лидера, делать это надо в спокойной обстановке и без давления других ветвей власти.

В этом деле необходимо докопаться до истины. И сделать свою работу должна система правосудия независимо и в спокойной обстановке, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Также вещество используется в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.

До этого стало известно, что финансист долгое время страдал рядом заболеваний. У Эпштейна обнаружили низкий уровень тестостерона, венерические болезни и паразитарные инфекции. Также упоминается редкая аномалия строения его половых органов, обсуждалась возможная операция по увеличению пениса.

Джеффри Эпштейн
Эммануэль Макрон
Франция
США
