Американский финансист Джеффри Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми, передает Globe Eye News. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Также вещество могло использоваться в других сферах — например, для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.

Ранее стало известно, что ФБР, изучив материалы по делу Эпштейна, пришло к выводу, что он не был организатором сети по торговле людьми в интересах влиятельных мужчин. Расследование, хотя и подтвердило многочисленные преступления финансиста, не выявило его руководящей роли в этой предполагаемой схеме.

Также стало известно, что Эпштейн хранил большую часть своих активов в Deutsche Bank. Сумма на его счетах в этом банке составляла $135 млн (10,4 млрд рублей). Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2019 год. При этом объем его средств на счетах в этом банке сокращался: с $135 млн в 2014 году до $94 млн (7 млрд рублей) в 2017-м.