08 февраля 2026 в 13:17

Стало известно, где Эпштейн хранил свои миллионы

Эпштейн хранил $135 млн на счетах в Deutsche Bank

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press
Финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, хранил большую часть своих активов в Deutsche Bank, сообщает Wirtschaft Woche со ссылкой на документы Министерства финансов США. Сумма на его счетах в этом банке составляла $135 млн (10,4 млрд рублей).

Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2019 год. При этом объем его средств на счетах в этом банке сокращался: с $135 млн в 2014 году до $94 млн (7 млрд рублей) в 2017-м.

Несмотря на судимость и статус зарегистрированного сексуального преступника с 2008 года, общее состояние Эпштейна росло. По финансовой отчетности, его активы достигли пика в 2017 году, составив около $454 млн (35 млрд рублей).

Ранее стало известно, что финансист долгое время страдал рядом заболеваний. У Эпштейна обнаружили низкий уровень тестостерона, венерические болезни и паразитарные инфекции. Кроме того, в материалах упоминается редкая аномалия строения его половых органов, обсуждалась возможная операция по увеличению пениса.

До этого возобновились разговоры о конспирологической теории побега Эпштейна из тюрьмы. Сторонники версии утверждают, что его могли заменить другим заключенным до официального объявления о смерти. В документах нашли связь между судебной повесткой и постом на 4chan. Автор, возможно, бывший тюремный сотрудник, за час до новости о смерти финансиста написал о его вывозе.

Джеффри Эпштейн
банки
финансы
деньги
