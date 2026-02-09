Лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть пост главы правительства и лидера партии. В эфире телеканала Sky News он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

Ситуация на Даунинг-стрит неважная. Было допущено слишком много ошибок. Они пообещали, что они будут вести себя иначе, но слишком много чего произошло, — сказал Сарвар.

Агентство Bloomberg также написало, что Стармер может подать в отставку в течение недели. Источники в Лейбористской партии рассказали журналистам, что он может предложить должность своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер, чтобы сохранить за собой пост.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько сообщил, что Стармера могут заставить покинуть свой пост из-за скандала вокруг опубликованных файлов из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, для оппозиционных сил участие посла Великобритании в США Питера Мандельсона в громком скандале является удобным поводом для давления.