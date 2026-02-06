Британского премьер-министра Кира Стармера могут заставить покинуть свой пост из-за скандала вокруг опубликованных файлов из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. По его словам, для оппозиционных сил участие посла Великобритании в США Питера Мандельсона в громком скандале является удобным поводом для давления.

Стармеру может грозить отставка. Но мне кажется, что на самом деле участие Мандельсона в каких-то мероприятиях покойного Эпштейна — это скорее повод. Во-первых, Стармер не обязан знать о таком, а во-вторых, собственно, даже в материалах Эпштейна сам Мандельсон не особо-то и компрометируется. Он там сфотографирован в трусах, это частное фото. Но никаких фактов, которые бы говорили о том, что он, например, кого-то насиловал, вступал в секс с несовершеннолетними, приносил кого-нибудь в жертву или наносил увечья, нет. Есть только свидетельства о том, что он принимал участие в каких-то мероприятиях, но это личное дело посла. Так что здесь, скорее всего, против Стармера просто существует определенная оппозиция, — пояснил Безпалько.

Ранее сообщалось, что члены правящей Лейбористской партии Великобритании в приватном порядке начали искать кандидатов для замены Стармера. Политический кризис вокруг него обострился из-за скандала с участием Мандельсона и его связи с Эпштейном.