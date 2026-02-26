Зимняя Олимпиада — 2026
Политолог ответил, повлияет ли уход Стармера на отношения Лондона и Москвы

Политолог Самонкин: отставка Стармера не улучшит отношения Лондона и Москвы

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера никак не повлияет на охлажденные отношения между Лондоном и Москвой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, позиция Соединенного Королевства в отношении России остается неизменной на протяжении многих лет вне зависимости от того, кто именно занимает кресло главы правительства.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Какого бы чиновника или руководителя, приближенного к британской короне, сейчас не посадили на должность премьер-министра, все равно российско-британские отношения никак не улучшатся. Они имели динамическую тенденцию роста в 1990-е годы, когда мы отказались от национальной политики. Уже после начала 2000-х годов пошел резкий спад, потому что Британия всегда в истории видела нас своим геополитическим соперником. Лондон будет дальше снабжать Киев оружием. Это еще раз подчеркивает, как они двигаются в формате этой политики в противовес мирным инициативам США. Поэтому отношения между РФ и Британией все равно будут очень холодными, — сказал Самонкин.

Ранее появилась информация, что Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Для главы британского правительства ситуация может обернуться репутационными рисками.

