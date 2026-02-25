Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:47

Оргкомитет Олимпиады 2030 года лишился гендиректора

Линетт ушел с поста гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года

Сирил Линетт Сирил Линетт Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководитель организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах Сирил Линетт покинул свой пост, пишет Associated Press. По данным агентства, причиной стали внутренние разногласия в структуре управления.

Также утверждается, что Линетт ушел в отставку на фоне затяжного конфликта с главой оргкомитета Эдгаром Гроспироном, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года. Утверждается, что решение продиктовано стремлением придать проекту новый импульс.

Зимняя Олимпиада во Французских Альпах запланирована на период с 1 по 17 февраля 2030 года. Состав оргкомитета уже покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише и руководитель комитета по вознаграждениям Бертран Меэут.

Линетту 54 года. В его послужном списке — должность руководителя спортивного отдела телеканала Canal+, пост генерального директора спортивной ежедневной газеты L'Equipe, а также руководство французской группой компаний Pari Mutuel Urbain, специализирующейся на конном спорте.

До этого на прошедшей в Италии зимней Олимпиаде произошло несколько громких скандалов. В Австралии телеведущая спортивных новостей Даника Мэйсон вышла в прямой эфир в нетрезвом состоянии. Также в олимпийской деревне спортсмены столкнулись с нехваткой средств контрацепции. Бесплатные презервативы закончились там всего за три дня.

Олимпиада
оргкомитет
отставки
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича
Люди устроили огненный ад в лесах российского региона
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.