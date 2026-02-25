Оргкомитет Олимпиады 2030 года лишился гендиректора

Руководитель организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах Сирил Линетт покинул свой пост, пишет Associated Press. По данным агентства, причиной стали внутренние разногласия в структуре управления.
Также утверждается, что Линетт ушел в отставку на фоне затяжного конфликта с главой оргкомитета Эдгаром Гроспироном, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года. Утверждается, что решение продиктовано стремлением придать проекту новый импульс.
Зимняя Олимпиада во Французских Альпах запланирована на период с 1 по 17 февраля 2030 года. Состав оргкомитета уже покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише и руководитель комитета по вознаграждениям Бертран Меэут.
Линетту 54 года. В его послужном списке — должность руководителя спортивного отдела телеканала Canal+, пост генерального директора спортивной ежедневной газеты L'Equipe, а также руководство французской группой компаний Pari Mutuel Urbain, специализирующейся на конном спорте.
До этого на прошедшей в Италии зимней Олимпиаде произошло несколько громких скандалов. В Австралии телеведущая спортивных новостей Даника Мэйсон вышла в прямой эфир в нетрезвом состоянии. Также в олимпийской деревне спортсмены столкнулись с нехваткой средств контрацепции. Бесплатные презервативы закончились там всего за три дня.