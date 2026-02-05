Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026

Главу оргкомитета Игр-2028 могут уволить из-за крупного скандала

LA Times: главу оргкомитета Игр-2028 Вассермана могут уволить из-за Эпштейна

Кейси Вассерман Кейси Вассерман Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ряд политиков в Лос-Анджелесе потребовали отставки Кейси Вассермана с поста главы оргкомитета летних Олимпийских игр 2028 года, сообщает Los Angeles Times. Причиной стали обнародованные материалы дела Джеффри Эпштейна, в которых фигурирует переписка политика с сообщницей финансиста Гислен Максвелл.

Переписка между Вассерманом и Максвелл датируется 2003 годом. В ней обнаружились весьма откровенные комментарии. Сама Максвелл была осуждена за торговлю людьми и отбывает 20-летний срок.

С призывом к отставке выступили член совета управляющих округа Линдси Хорват, член совета управляющих округа Лос-Анджелес Дженис Хан, сенатор штата Лена Гонсалес и три члена городского совета Лос-Анджелеса. Вассерман уже выразил сожаление в связи с этой находкой.

Я считаю, что Вассерман должен подать в отставку. То, что он представляет нас на мировой арене, отвлекает внимание от наших спортсменов и огромных усилий, необходимых для подготовки к 2028 году, — прокомментировала Дженис Хан.

Вассерман, 51-летний основатель спортивного маркетингового агентства Wasserman Group, заявил, что переписка состоялась задолго до того, как стали известны преступления Максвелл. При этом его представитель отказался от дальнейших комментариев по существу вопроса.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер может потерять свой пост из-за скандала вокруг связей бывшего посла Питера Мандельсона с Эпштейном. Глава правительства назначил дипломата послом в США в 2025 году, но был вынужден уволить его после разоблачений.

