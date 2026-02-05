Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:36

Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера

Дмитриев: Стармера могут назвать советским шпионом, чтобы лишить поста премьера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера могут отстранить от власти, назвав «советским шпионом», заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, этот сценарий может стать самым простым для выполнения задачи «избавления» от попавшего в скандал политика.

Так Дмитриев прокомментировал отрывок программы известного журналиста Эндрю Марра. Он заявил, что Стармер находится на «последней стадии» премьерства, потому что допустил множество политических просчетов и потерял авторитет.

Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер — советский шпион — прячется за антироссийской риторикой и в то же время уничтожает и разрушает Великобританию изнутри, — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что премьер Британии может потерять свой пост из-за скандала вокруг связей бывшего посла Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер назначил дипломата послом в США в 2025 году, но был вынужден уволить его после разоблачений.

Кир Стармер
Великобритания
Кирилл Дмитриев
премьеры
