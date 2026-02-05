Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 05:19

Премьер Британии может лишиться своего места из-за одного скандала

Spectator: скандал с Эпштейном может лишить Стармера должности премьера Британии

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Скандал вокруг связей бывшего посла Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру его поста, пишет журнал Spectator. По данным СМИ, политик рискует не удержаться у власти до местных выборов в мае.

Стармер назначил Мандельсона послом в США в 2025 году, но был вынужден уволить его после разоблачений. Вопрос о назначении дипломата и его связи с Эпштейном теперь активно обсуждается не только в медиа, но и в парламенте.

Последствия дела с Мандельсоном... рискует привести к падению премьера задолго до надвигающейся катастрофы на майских выборах, — отмечено в публикации.

Депутаты выражают сомнения в способности Стармера пережить этот кризис. По их словам, дело Мандельсона представляет собой «ядовитую смесь грязи, скандала и некомпетентности».

Согласно опубликованным документам по делу Эпштейна, Мандельсон получил от финансиста огромную сумму денег в 2003-2004 годах. Кроме того, он поддерживал его, когда тот находился в тюрьме, дружескими письмами.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы связях финансиста Джеффри Эпштейна с Россией. В своем посте он в шутку предложил начать расследование, чтобы выяснить, не являются ли Туск и Эпштейн родственниками.

Кир Стармер
Великобритания
Джеффри Эпштейн
связи
