25 февраля 2026 в 16:23

Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026

Пригожин: российских спортсменов ставят в унизительное положение на ОИ-2026

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российских спортсменов поставили в унизительное положение на Олимпийских играх 2026 года, вынуждая выступать под белым нейтральным флагом, заявил «Радио 1» продюсер Иосиф Пригожин. Он признался, что политика Олимпиады-2026 вызывает у него омерзение.

В моей голове это трудно укладывается. Нас все время вынуждают выступать под белым флагом. Мировому сообществу на это, конечно, наплевать, но они теряют свое лицо. Они ставят в унизительное положение российских спортсменов. Сегодня многие политики просто вызывают всех на драку, бьют по людям и обществу. Это грязная драка, — высказался Пригожин.

Он отметил, что практически от каждой страны на ОИ выступал участник с русской фамилией. Именно эти спортсмены, по словам продюсера, забирали победные трофеи. Пригожин добавил, что россияне занимают первые места, но делают это под другими флагами.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная США одержала историческую победу в хоккейном финале Олимпийских игр в Италии из-за косвенной помощи России. По его мнению, успех американцев, обыгравших Канаду впервые за десятилетия, неразрывно связан с российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ и поднимающими общий уровень лиги.

