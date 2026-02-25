«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире Депутат Картаполов: Европа стала периферией, а не центром силы

В той системе мироустройства, которая формируется сейчас, Европа — вовсе не центр силы, сказал в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, она превратилась в «периферию».

В системе мироустройства, которая формируется сейчас, Европа — не центр силы, а достаточно периферийное место. Это объективная реальность, от которой не уйти и с которой придется считаться, — заметил депутат.

Тем не менее Европа с ее агрессивной антироссийской риторикой представляет угрозу для РФ, подчеркнул Картаполов.

В Европе есть две страны с ядерным оружием — Франция и Великобритания. У нее большие мобилизационные возможности — и в экономике, и с точки зрения личного состава. Есть наработки и относительно современные системы вооружения. Поэтому даже без США Европа сама по себе представляет серьезную угрозу, которую мы не можем игнорировать, но с которой сегодня в случае необходимости способны справиться, — добавил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему лидеров Евросоюза не допустили к переговорам России, Украины и США в Женеве. По его словам, позиция стран ЕС лишь способствует продолжению украинского конфликта.