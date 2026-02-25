Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:36

Путин спрогнозировал, когда ученые создадут «живое сердце»

Путин: ученым далеко до создания «живого сердца», но другие органы появятся

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Ученым еще далеко до создания «живого сердца», однако они двигаются в сторону появления других искусственных органов человека, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий. По его словам, это уже не является фантастикой.

Вот, правда, до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются, — сказал глава России.

Ранее исследователи российского университета науки и технологий «Сириус» представили инновационную технологию, способную совершить прорыв в лечении наследственных заболеваний. Медики смогли решить проблему вместимости генетического материала с помощью белков-интеинов, которые «собирают» ген внутри клетки.

До этого ученые из американского Университета Эмори обнаружили 22 новых участка генома, влияющих на риск развития диабета второго типа. Он быстро распространяется во всем мире, чаще поражая мужчин. В исследовании проанализировали данные 484 127 участников Британского биобанка, сопоставив генетические показатели с уровнями общего и биодоступного тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны.

Владимир Путин
технологии
наука
ученые
