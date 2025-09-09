Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета

Ученые из американского Университета Эмори обнаружили 22 новых участка генома, влияющих на риск развития диабета второго типа, передает журнал PLOS Genetics. Он быстро распространяется во всем мире, чаще поражая мужчин. Болезнь формируется под влиянием наследственности и образа жизни, но роль взаимодействия генов с внутренней средой организма изучена недостаточно.

В исследовании проанализировали данные 484 127 участников Британского биобанка, сопоставив генетические показатели с уровнями общего и биодоступного тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны. У женщин высокий уровень тестостерона повышает риск диабета, у мужчин высокий уровень глобулина снижает его.

Ранее нутрициолог и биохимик Анна Дивинская отметила, что частое употребление картофеля фри может повышать риск развития сахарного диабета. При этом, по ее словам, вареный, запеченный картофель или картофельное пюре не оказывают вредного влияния на организм.

До этого врач Александр Мясников заявил, что ожирение и преддиабет увеличивают риск инфаркта и инсульта.