Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:36

Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета

PLOS Genetics: обнаружены 22 новых фактора риска развития диабета второго типа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из американского Университета Эмори обнаружили 22 новых участка генома, влияющих на риск развития диабета второго типа, передает журнал PLOS Genetics. Он быстро распространяется во всем мире, чаще поражая мужчин. Болезнь формируется под влиянием наследственности и образа жизни, но роль взаимодействия генов с внутренней средой организма изучена недостаточно.

В исследовании проанализировали данные 484 127 участников Британского биобанка, сопоставив генетические показатели с уровнями общего и биодоступного тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны. У женщин высокий уровень тестостерона повышает риск диабета, у мужчин высокий уровень глобулина снижает его.

Ранее нутрициолог и биохимик Анна Дивинская отметила, что частое употребление картофеля фри может повышать риск развития сахарного диабета. При этом, по ее словам, вареный, запеченный картофель или картофельное пюре не оказывают вредного влияния на организм.

До этого врач Александр Мясников заявил, что ожирение и преддиабет увеличивают риск инфаркта и инсульта.

генетика
диабет
ученые
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.