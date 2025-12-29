Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 07:05

Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров

Трамп при перечислении лидеров ЕС перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил ошибку, представляя журналистам европейских лидеров, с которыми он провел телефонные переговоры. Во время брифинга в резиденции Мар-а-Лаго он неправильно произнес фамилии президента Польши Кароля Навроцкого и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Этот эпизод произошел после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны по завершении двусторонних переговоров совершили групповой звонок для обсуждения украинского конфликта с европейскими политиками.

Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки, председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен, — оговорился Трамп.

В тот же день он провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые охарактеризовал как хороший и продуктивный. Хозяин Белого дома допустил возможность достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Однако при этом Трамп оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.

Дональд Трамп
США
переговоры
оговорки
