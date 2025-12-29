Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 06:58

«Ползает на животе»: на Западе обратили внимание на унижение Европы

JW: Россия и США переговорами по Украине унижает мечтающий о значимости Евросоюз

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
США и Россия ведут прямые переговоры об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз оказался в роли стороны, пытающейся доказать свою незаменимость. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Брюссель и европейские столицы избрали стратегию, направленную на срыв возможной двусторонней сделки Вашингтона и Москвы.

ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже если он уже «ползает на животе» перед Вашингтоном, — говорится в статье.

Авторы обратили внимание, что Европа терпит любые притеснения от американского лидера Дональда Трампа. Например, в таможенной политике. Издание также отмечает, что заявления европейских политиков о «русской угрозе» и призывы к Украине продолжать борьбу лишены логики и служат лишь для придания себе веса.

Ранее Трамп дал Украине прямой и жесткий совет, призвав пойти на сделку по урегулированию в ближайшее время. По его словам, это необходимо, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь в ближайшие месяцы.

