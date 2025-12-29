Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной» РИАН: ведущие юридические вузы включат в учебную программу дело Ларисы Долиной

Резонансное судебное дело певицы Ларисы Долиной о правах на квартиру станет учебным материалом для будущих юристов. Ведущие юридические вузы страны, включая СПбГУ и МГЮУ имени Кутафина, сообщили РИА Новости о планах включить его в образовательные программы.

По мнению преподавателей, этот кейс наглядно иллюстрирует сложные аспекты гражданского права и оборота недвижимости. Громкая история из мира шоу-бизнеса трансформируется в дидактический инструмент, призванный подготовить студентов к реальным профессиональным вызовам в сфере права.

Анализируемое дело, наряду с другими разъяснениями Высших судов России, будет изучаться студентами при освоении образовательных программ магистратуры СПбГУ «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Гражданское право, семейное право», «Гражданский процесс, арбитражный процесс», — рассказала агентству заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.

Она добавила, что студенты с интересом следили за развитием событий в этом деле, а преподаватели обсуждали его на семинарских занятиях. Учащиеся на курсах по гражданскому праву рассматривали возможные пути его разрешения.

Доцент Ольга Жаркова обратила внимание, что кейс позволит изменить подход к изучению прогнозирования рисков на рынке недвижимости. В Президентской академии (РАНХиГС) также отметили учебную ценность дела, подчеркнув, что оно не является уникальным прецедентом, но служит отличным примером для обучения правильной организации работы юристов при заключении сделок.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной». Суд не встал на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием телефонных мошенников и просила признать сделку недействительной.