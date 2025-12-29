Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 06:29

Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной»

РИАН: ведущие юридические вузы включат в учебную программу дело Ларисы Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Резонансное судебное дело певицы Ларисы Долиной о правах на квартиру станет учебным материалом для будущих юристов. Ведущие юридические вузы страны, включая СПбГУ и МГЮУ имени Кутафина, сообщили РИА Новости о планах включить его в образовательные программы.

По мнению преподавателей, этот кейс наглядно иллюстрирует сложные аспекты гражданского права и оборота недвижимости. Громкая история из мира шоу-бизнеса трансформируется в дидактический инструмент, призванный подготовить студентов к реальным профессиональным вызовам в сфере права.

Анализируемое дело, наряду с другими разъяснениями Высших судов России, будет изучаться студентами при освоении образовательных программ магистратуры СПбГУ «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Гражданское право, семейное право», «Гражданский процесс, арбитражный процесс», — рассказала агентству заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.

Она добавила, что студенты с интересом следили за развитием событий в этом деле, а преподаватели обсуждали его на семинарских занятиях. Учащиеся на курсах по гражданскому праву рассматривали возможные пути его разрешения.

Доцент Ольга Жаркова обратила внимание, что кейс позволит изменить подход к изучению прогнозирования рисков на рынке недвижимости. В Президентской академии (РАНХиГС) также отметили учебную ценность дела, подчеркнув, что оно не является уникальным прецедентом, но служит отличным примером для обучения правильной организации работы юристов при заключении сделок.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной». Суд не встал на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием телефонных мошенников и просила признать сделку недействительной.

Лариса Долина
схемы
юристы
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
Составлен список лучших направлений для зимнего отдыха за границей
Зимния идиллия: +10 в Сочи, −10 в Москве: какая будет погода в январе
«Ползает на животе»: на Западе обратили внимание на унижение Европы
Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине
После смертельного пожара на Камчатке возбудили уголовное дело
Кинокритик назвал самые стоящие фильмы 2025 года
Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной»
Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон
Гидрометцентр дал итоговый прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве
Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску
ВСУ под Димитровом пропустили как «своих» разведку ВС России
Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион
Зеленский не сумел скрыть волнения после переговоров с Трампом
SHOT: серия взрывов раздалась в одном из российских городов
«Поднять руку на женщину?»: политик в Дагестане лишился поста из-за дебоша
Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину
Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета
Сонник: убить паука — к деньгам или измене?
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.