19 января 2026 в 05:04

С начала года банки заблокировали около двух миллионов карт и счетов физлиц

Пластиковые карты Пластиковые карты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно два-три миллиона карт и счетов физических лиц, пишет газета «Коммерсант». В материале говорится, что обычно такие граждане — около двух процентов всех активных клиентов банковской организации.

За первые две недели января под временные блокировки могли попасть два-три миллиона обычных людей — это один-два процента от всех активных клиентов банков, — указано в статье.

Аналитики добавили, что в банке постоянно вносят изменения в нормативные документы, чтобы своевременно выявлять все новые и новые мошеннические схемы. Первое время после пересмотра критериев подозрительности операции наблюдается увеличение честных переводов средств, однако он, как правило, временный, добавил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Ранее Центробанк, подводя итоги последней недели декабря, сообщил, что международные резервы России по итогам 2025 года обновили исторический максимум, достигнув отметки в $763,9 млрд. Согласно данным регулятора, за неделю с 19 по 26 декабря объем резервов увеличился на $11,3 млрд (на 1,5%).

Также банки стали сообщать клиентам о понижении ключевой ставки до 16% годовых. Максимальное снижение ставок в финансовой организации составит три процентных пункта. Как рассказали в «Сбере», с 22 декабря ставки по потребительским кредитам снизятся на 0,5 пункта. С 25 декабря также улучшатся условия по рыночной ипотеке на 1,3–1,5 пункта.

До этого Министерство финансов РФ предложило повысить лимиты страхового возмещения по рублевым вкладам и счетам эскроу. Изменения затронут закон «О страховании вкладов в банках РФ». Согласно документу, страховое покрытие по эскроу-счетам при сделках с недвижимостью вырастет с 10 млн до 30 млн рублей.

