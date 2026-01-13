Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы России по итогам 2025 года обновили исторический максимум, достигнув отметки в $763,9 млрд, сообщил Центробанк, подводя итоги последней недели декабря. Согласно данным регулятора, за неделю с 19 по 26 декабря объем резервов увеличился на $11,3 млрд (на 1,5%).

Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд, увеличившись за неделю на $11,3 млрд, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки, — пояснили в ЦБ.

Годом ранее по состоянию на 1 января 2025-го объем резервов составлял $609,1 млрд. Таким образом, за прошедший год их рост составил более 25%. В структуру резервов входят высоколиквидные иностранные активы: средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) и резервная позиция в МВФ.

Ранее стало известно, что рубль укрепился к доллару на 45% и вошел в пятерку самых доходных мировых активов 2025 года, уступив лишь драгметаллам. Это сильнейший годовой рост национальной валюты с 1994 года, вернувший курс к уровням четырехлетней давности.