Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей

Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей Минфин предложил увеличить страховые выплаты по вкладам и эскроу

Министерство финансов РФ предлагает повысить лимиты страхового возмещения по рублевым вкладам и счетам эскроу, сообщила пресс-служба ведомства. Изменения затронут закон «О страховании вкладов в банках РФ».

Так, согласно документу, страховое покрытие по эскроу-счетам при сделках с недвижимостью вырастет с 10 млн до 30 млн рублей. В ведомстве объяснили такое решение ростом цен на жилье, которое с 2020 года подорожало на 90%. Кроме того, для рублевых вкладов физлиц сроком более трех лет, оформленных безотзывными сберегательными сертификатами, лимит будет увеличен с 1,4 млн до 2 млн рублей.

До этого руководитель продукта «Вклады в Сравни» Илья Васильков рассказал, что на фоне снижения банковских ставок у вкладчиков появился выбор — перенести средства с накопительного счета на вклад или сохранить возможность снятия средств. По его словам, решение следует принимать исходя из целей и горизонта использования денег.

Ранее для россиян разработали инструкцию, как легально уменьшить налог на доходы по банковским вкладам. Доходы по депозитам включаются в общую налоговую базу, что позволяет использовать стандартные, социальные и имущественные вычеты.