15 декабря 2025 в 06:56

Эксперт объяснил, кому следует снять деньги с накопительных счетов

Финансист Васильков: выгоднее перенести средства с накопительного счета на вклад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На фоне снижения банковских ставок у вкладчиков появился выбор — перенести средства с накопительного счета на вклад, чтобы зафиксировать пока еще высокую доходность, или сохранить возможность снятия средств, заявил руководитель продукта «Вклады в Сравни» Илья Васильков агентству ПРАЙМ. По его словам, решение следует принимать, исходя из целей и горизонта использования денег.

Так, первый вариант подходит тем, кто не собирается использовать средства в ближайшие месяцы и хочет преумножить капитал. Если есть необходимость обращения к средствам, добавил финансист, то, по его мнению, лучше сохранить их на накопительном счете.

Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой, — уточнил Васильков.

Ранее стало известно, что в 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза. В начале года ее объем составлял $93 млрд. К сентябрю 2025-го объем валюты сократился до $40 млрд.

Также выяснилось, что доля россиян, у которых нет сбережений на случай потери основного дохода, достигла 65%. Это минимальный уровень финансовой подушки у населения за почти четыре года.

Тем временем советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал, что массового перехода граждан страны на использование цифрового рубля не предвидится. По его мнению, основным препятствием для этого станет отсутствие процентов по таким счетам, что делает их менее привлекательными по сравнению с традиционными банковскими депозитами.

